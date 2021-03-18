Лига Европы. «Милан» - «Манчестер Юнайтед». Составы команд

»Милан»: Доннарумма, Эрнандес, Кьяер, Томори, Калюлю, Крунич, Кессье, Мейте, Салемакерс, Чалханоглу, Кастильехо.
Запасные: Тэтэрушану, Доннарумма, Далот, Беннасер, Диас, Габбиа, Тонали, Ибрагимович, Тонин.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Мактоминей, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред, Джеймс, Фернандеш, Гринвуд, Рэшфорд.
Запасные: Де Хеа, Грант, Теллес, Туанзебе, Уильямс, Матич, Погба, Ван де Бег, Диалло.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Миланом» и «МЮ» состоится в 23:00 по московскому времени в Милане, на стадионе «Сан-Сиро».