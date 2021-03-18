«Арсенал» дома проиграл «Олимпиакосу», но все равно пробился в 1/4 финала Лиги Европы

В ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы лондонский «Арсенал» на своем поле уступил «Олимпиакосу» с результатом 0:1.

Единственный гол забил на 51-й минуте марокканский нападающий гостей Юссеф Эль-Араби.

«Олимпиакос» заканчивал встречу вдесятером, поскольку на 82-й был удален за второе предупреждение сенегальский защитник Уссейну Ба.

Несмотря на поражение английский клуб все равно вышел в следующую стадию, поскольку 11 марта обыграл чемпионов Греции в Пирее со счетом 3:1.

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы пройдет в пятницу 19 марта, а сами матчи – 8 и 15 апреля.