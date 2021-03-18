«Мельде» обыграл «Гранаду», но вылетел из Лиги Европы

На 29-й минуте защитник гостей Хесус Вальехо отправил мяч в собственные ворота. Таким образом, хозяевам оставалось отыграть один мяч, однако на 72-й минуте Роберто Сольдадо сравнял счет, и теперь норвехцам нужно было забивать уже трижды.

Справились они с этой задачей частично, реализовав пенальти за минуту до конца основного времени - гол на счету Эйрика Хестада.

Отметим, что «Гранада» пробилась в 1/4 финала Лиги Европы в дебютном в своей истории сезоне в еврокубках.

Лига Европы.

1/8 финала. Ответный матч.