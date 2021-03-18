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«Динамо» (Загреб) выбило «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича
18 марта 23:26
автор: Александр Шульгин

«Динамо» (Загреб) выбило «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы загребское «Динамо» дома в дополнительно время одолело лондонский «Тоттенхэм», отыграв фору в два мяча - 3:0.

Героем встречи стал нападающий хозяев Мислав Оршич, забивший все три мяча.

Первый тайм получился безголевым. Во втором Оршич открыл счет на 62-й минуте, сместившись в центр и пробив в «девятку». Двадцать минут спустя он в касание замкнул передачу своего партнера по команде Ияйи Атимвена.

Основное время закончилось со счетом 2:0, а по сумме двух матчей 2:2, что означало финал в дополнительные полчаса или в серии пенальти.

На первой минуте второго экстратайма все тот же Оршич с помощью дриблинга обыграл пятерых игроков соперника и мощно пробил в угол - 3:0.

Напомним, в первом матче хорваты уступили со счетом 0:2, но по сумме результатов вышли в 1/4 финала.

Жеребьевка четвертьфиналов состоится 19 марта. Матчи пройдут 8 и 15 апреля.

Лига Европы.

1/8 финала. Ответный матч.

«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Тоттенхэм» (Лондон, Англия) – 3:0 (0:0, 3:0)

Голы: Оршич, 62; 83; 106.

Предупреждения: Якич, 32; Лауритсен, 80; Стоянович, 92 – Ламела, 22.

Первый матч: 0:2.

источник: «Советский спорт»
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