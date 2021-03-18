«Динамо» (Загреб) выбило «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича

Героем встречи стал нападающий хозяев Мислав Оршич, забивший все три мяча.

Первый тайм получился безголевым. Во втором Оршич открыл счет на 62-й минуте, сместившись в центр и пробив в «девятку». Двадцать минут спустя он в касание замкнул передачу своего партнера по команде Ияйи Атимвена.

Основное время закончилось со счетом 2:0, а по сумме двух матчей 2:2, что означало финал в дополнительные полчаса или в серии пенальти.

На первой минуте второго экстратайма все тот же Оршич с помощью дриблинга обыграл пятерых игроков соперника и мощно пробил в угол - 3:0.

Напомним, в первом матче хорваты уступили со счетом 0:2, но по сумме результатов вышли в 1/4 финала.