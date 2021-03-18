Мурад Мусаев: «Краснодар» проявил много уважения к «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в домашней встрече 23-го тура чемпионата России.

«До удаления мы контролировали игру, забили мяч, играли остро, – цитирует пресс-конференцию Мусаева «РИА Новости». – Пока мы перестраивались, соперник завладел инициативой. Мы проявили много уважения к сопернику. Благодаря этому он создал несколько моментов в конце первого тайма. Мы отлично начали вторую половину. У нас было движение. Мы забили гол. Но не смогли удержать победный счет, положительный результат. За второй тайм сложно предъявить кому-то претензии. Все бились, старались, оставили все силы на поле.

Из тройки полузащитников Кабелла был самым атакующим игроком, который больше играл в нападении и меньше в защите. Поэтому выбор был сделан в его пользу. Мы оставили на поле Виктора Классона, Вандерсона и Алексея Ионова. Понятно, что Реми был недоволен. Неприятно, когда тебя меняют в начале первого тайма. Но это не надо высказывать кому-то. Просто так сложилась встреча».

Команда Мусаева открыла счет на 11-й минуте, но уже на 18-й осталась вдесятером, поскольку бразильский защитник Кайо получил второе предупреждение. На 51-й «Краснодар» добился перевеса 2:0, но в итоге уступил 2:3.