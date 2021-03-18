Сандро Шварц: Ребята проявили характер

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц пообщался с журналистами после выездного матча против «Краснодара» в рамках 23-го тура чемпионата России.

К 51-й минуте динамовцы уступали 0:2, но в итоге одержали победу со счетом 3:2.

«В первую очередь я бы хотел от имени всего клуба выразить соболезнования родным погибшего хоккеиста Тимура Файзутдинова, – цитирует пресс-конференцию Шварца официальный сайт московского клуба. – Я бы хотел отметить характер нашей молодой команды. К сожалению, мы вошли в игру не так активно, как хотели. Пропустили мяч, но при этом создали достаточное количество моментов в первом тайме. Начало второй половины было тоже не слишком активным с нашей стороны, но мы смогли отыграться и вырвать победу. Хотел бы поблагодарить свою команду за проявленный характер.

Я очень горд тем, что Захарян выступает на таком высоком уровне. Я бы отметил не только его действия, но и всей команды в целом. Для нас это очень важная победа. Очень важно, что мы смогли переломить ход игры и отыграться со счета 0:2.

В перерыве мы с тренерским штабом обсудили наши дальнейшие действия и приняли решение перейти на игру с тремя защитниками. Нам было важно создавать больше моментов у ворот соперника, поэтому мы стали играть в два нападающих и подключили больше игроков к группе атаки.