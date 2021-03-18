Денис Мацуев: Вопрос, пригодится ли Промес, сразу отпал

«Три последних матча — это просто феерия, что греха таить. Красивая игра, самообладание, контроль, задор.

У «Спартака» потрясающая полоса, но не будем забывать, что 4 очка от «Зенита» — это 4 очка. Следующие игры у «красно-белых» будут непростыми. Там «Ростов», «Локомотив», ЦСКА, но надежда на интригу и погоню за чемпионством есть!

Наша атакующая линия, которая находится в такой суперской форме, — уникальна, все забивают: Соболев, Ларссон, Промес. Вопрос о том, пригодится ли Промес, сразу отпал с первого его появления на поле.

Сегодня мы с вами видим самый настоящий футбол. Футбол, где есть интрига. И самое главное, это футбол, который радует глаз», - приводит слова Мацуева «Sport24.ru».

Напомним, в 23-м туре РПЛ «Спартак» на домашней арене в Тушино разгромил «Урал» со счетом 5:1. У москвичей один мяч забил Квинси Промес, по дублю оформили Джордан Ларссон и Александр Соболев, причем россиянин оба гола забил с пенальти.