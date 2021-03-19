Александр Мостовой: Теперь можно и за чемпионство побороться, но оставлять Тедеско неправильно

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал крупную победу красно-белых в домашнем матче против «Урала».

Команда Доменико Тедеско в 23-м туре чемпионата России выиграла с результатом 5:1.

«После такой игры можно и за чемпионство побороться, – рассказал Мостовой в интервью для «Чемпионата». – Ларссон – однозначно лучший в матче с «Уралом». Да и Жиго с Промесом тоже хорошо сыграли. Квинси вообще показывает класс. Он, конечно, был бы лучшим в любой форме, как если бы «Зенит» сейчас привез Халка. Класс есть класс. С таким составом «Спартак» должен быть как минимум в тройке. У красно-белых сейчас вообще лучшая атака в РПЛ: Ларссон, Соболев, Бакаев, Понсе, Промес – крутой состав.

Что касается Тедеско, подписывать с ним новый контракт неправильно. Он ведь давал интервью, в котором четко дал понять: его обидели и он уходит. Зачем так говорить? Тем более так хитро сказал – перед перерывом, когда все плохо. Если оставят Тедеско, ничего страшного не произойдет. Если нет — тоже. «Спартак» всегда будет существовать».

Напомним, что перед зимним перерывом главный тренер «Спартака» Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с московским клубом. Соглашение рассчитано до завершения нынешнего сезона.