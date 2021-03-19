Йоррит Хендрикс: Игрокам «Спартака» нужно смотреть только на себя

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс прокомментировал турнирную ситуацию в РПЛ после победы своей команды в домашнем матче против «Урала» со счетом 5:1.

«Я знаю, что сейчас много команд близко находятся друг к другу, я слежу за таблицей, – цитирует Хендрикса «РИА Новости». – Всем еще играть друг с другом, и любая ошибка может привести к проблемам очень серьезным в турнирном плане. Но нам нужно смотреть только на себя и концентрироваться от игры к игре.

Хорошо, когда тебя выпускают на замену при счете 2:0, но при этом нужно сразу выходить и держать ритм, скорость. В первом тайме первые 10-15 минут было непросто, уже после перерыва стало проще. У нас очень хорошая скамейка, качественный подбор футболистов, поэтому если с кем-то что-то случается, у тренера всегда есть возможность выпустить кого-то на замену».

В игре против «Урала» Хендрикс вышел на поле на 31-й минуте, заменив получившего травму Алекса Крала.