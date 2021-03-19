Эммануэль Маммана: Хочу стать лучше, это позволит играть в Европе

«До перехода в «Зенит» мной интересовались большие клубы. Очень хочу этого опять. Мне надо набрать форму за счёт игрового времени и подняться на тот уровень, когда большие клубы возобновят интерес. Чувствую в себе силы для этого рывка, к тому же у меня есть отличная поддержка моей семьи, которая готова следовать за мной везде.

Нужно уметь справляться с падениями, подниматься после них и продолжать. Хочу не просто вернуться в свою прежнюю форму, но и стать лучше. Это позволит продолжить играть в Европе», — приводит слова Мамманы «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Маммана провел 16 матчей за сочинцев, в которых сделал одну результативную передачу и заработал четыре предупреждения.