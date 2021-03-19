Уго Льорис: Это позор!

«Мы все более чем разочарованы. Это позор, и я надеюсь, что все в раздевалке чувствуют ответственность. Это более чем болезненное поражение, и мы все несем за него ответственность», — цитирует Льориса официальный сайт УЕФА.

Напомним, первыую встречу неделю назад подопечные Жозе Моуринью выиграли со счетом 2:0.

Однако в ответной игре хозяевам удалось отыграть два мяча в основное время. В дополнительные 30 минут хорватская команда забила третий гол, который и вывел ее в 1/4 финала Лиги Европы.

Отметим также, что в составе «Динамо» все три мяча забил нападающий Мислав Оршич, оформивший хет-трик.