«Милан» уступил «Манчестер Юнайтед» и выбыл из розыгрыша Лиги Европы

Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА. Пора сдавать дела Березуцкому

Поражение от "Зенита" (2:3) поставило крест на чемпионских амбициях армейцев. Занять второе место тоже будет сложно: с 22 ноября команда Виктора Гончаренко показывает результаты хуже, чем у "Ротора"...