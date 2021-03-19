«Милан» уступил «Манчестер Юнайтед» и выбыл из розыгрыша Лиги Европы

Единственный мяч в этой встрече забил французский полузащитник гостей Поль Погба на 49-й минуте.
Лига Европы
1/8 финала. Ответный матч.
«Милан» (Италия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:1 (0:0)
Голы: Погба, 49
Единственный мяч в этой встрече забил французский полузащитник гостей Поль Погба на 49-й минуте.
Лига Европы
1/8 финала. Ответный матч.
«Милан» (Италия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:1 (0:0)
Голы: Погба, 49
«Милан»: Доннарумма, Эрнандес, Кьяер, Томори, Калюлю (Далот, 65), Крунич (Диас, 72), Кессье, Мейте, Салемакерс, Чалханоглу, Кастильехо (Ибрагимович, 65).
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Мактоминей, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред, Джеймс, Фернандеш, Гринвуд, Рэшфорд (Погба, 46).
Судья: Феликс Брых (Германия).
Предупреждения: Калюлю, 65; Далот, 77; Кьяер, 85.
Италия, Милан. «Сан-Сиро». Без зрителей.
Первый матч: 1:1.