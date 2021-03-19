Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы. Жеребьевка начнется в 15:00 по московскому времени

«Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Гранада» (Испания)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Рома» (Рим, Италия)

«Славия» (Прага, Чехия)

Жеребьевка заключительных стадий Лиги Европы состоится сегодня 19 марта и начнется в 15:00 по московскому времени. Никаких ограничений не будет.

Четвертьфиналы пройдут 8 и 15 апреля, полуфиналы – 29 апреля и 6 мая, а финал состоится в польском Гданьске 26 мая.