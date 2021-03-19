Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы. Жеребьевка начнется в 15:00 по московскому времени

Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы.
Полный список выглядит следующим образом:
«Арсенал» (Лондон, Англия)
«Аякс» (Амстердам, Нидерланды)
«Вильярреал» (Испания)
Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы.
Полный список выглядит следующим образом:
«Арсенал» (Лондон, Англия)
«Аякс» (Амстердам, Нидерланды)
«Вильярреал» (Испания)
«Динамо» (Загреб, Хорватия)
«Гранада» (Испания)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Рома» (Рим, Италия)
«Славия» (Прага, Чехия)
Жеребьевка заключительных стадий Лиги Европы состоится сегодня 19 марта и начнется в 15:00 по московскому времени. Никаких ограничений не будет.
Четвертьфиналы пройдут 8 и 15 апреля, полуфиналы – 29 апреля и 6 мая, а финал состоится в польском Гданьске 26 мая.