Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы. Жеребьевка начнется в 15:00 по московскому времени

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Нью-Йорк Айлен 0 Филадельфия Фл 0 П1 2.26 Х 4.10 П2 2.70
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Тампа-Бэй Лайт 0 Чикаго Блэкхоу 0 П1 1.63 Х 4.70 П2 4.40
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Флорида Пантер 0 Нэшвилл Предат 0 П1 1.74 Х 4.70 П2 3.80
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Каролина Харри 0 Коламбус Блю Д 0 П1 1.90 Х 4.40 П2 3.30
НБА - регулярный чемпионат не начался Вашингтон Уиза 0 Юта Джаз 0 П1 5.80 П2 1.14
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Нью-Джерси Дэв 0 Питтсбург Пинг 0 П1 3.70 Х 4.50 П2 1.77
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Баффало Сэйбрз 0 Бостон Брюинз 0 П1 4.00 Х 4.60 П2 1.70
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Атланта Хоукс 0 Оклахома-Сити 0 П1 1.36 П2 3.30
НХЛ - регулярный чемпионат 02:30 Детройт Ред Уи 0 Даллас Старз 0 П1 3.80 Х 4.20 П2 1.81
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Нью-Йорк Никс 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.56 П2 2.50
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Эдмонтон Ойлер 0 Виннипег Джетс 0 П1 2.10 Х 4.30 П2 2.90
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Колорадо Эвела 0 Миннесота Уайл 0 П1 1.97 Х 4.30 П2 3.20
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Анахайм Дакс 0 Аризона Койотс 0 П1 2.65 Х 4.10 П2 2.33
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Миннесота Тимб 0 П1 1.18 П2 5.10
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Портленд Трэйл 0 Нью-Орлеан Пел 0 П1 1.88 П2 1.95
НБА - регулярный чемпионат 05:30 Лос-Анджелес Л 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.35 П2 3.30
Турция - Суперлига 16:00 Фатих Карагюмр 0 Кайсериспор 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 4.20
Турция - Суперлига 19:00 Галатасарай 0 Ризеспор 0 П1 1.39 Х 5.00 П2 8.70
Россия - Премьер-Лига 19:00 Рубин 0 Химки 0 П1 1.85 Х 3.70 П2 4.50
Россия - Премьер-Лига 19:00 Сочи 0 Тамбов 0 П1 1.07 Х 13.5 П2 36.0
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Локомотив 0 П1 1.80 Х 4.20 П2 3.90
КХЛ - плей-офф 19:30 Ак Барс 0 Салават Юлаев 0 П1 1.92 Х 3.90 П2 3.70
Германия - Вторая Бундеслига 20:30 Падерборн 07 0 Карлсруэ 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.20
Германия - Бундеслига 21:00 Ольденбург 0 Раста Фехта 0
Италия - Серия А 22:30 Фортитудо 0 Реджана 0
Германия - Бундеслига 22:30 Арминия 0 РБ Лейпциг 0
Италия - Серия А 22:45 Парма 0 Дженоа 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.30
Италия - Серия B 23:00 Асколи 0 Кремонезе 0 П1 3.10 Х 3.00 П2 2.55
Франция - Лига 1 23:00 Сент-Этьен 0 Монако 0 П1 4.30 Х 3.80 П2 1.85
Испания - Примера 23:00 Бетис 0 Леванте 0 П1 1.85 Х 3.60 П2 4.55
19 марта 00:58
автор: Виктор Шарафудинов

Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы. Жеребьевка начнется в 15:00 по московскому времени

Следующие матчи турнира пройдут 8 и 15 апреля.

Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы.

Полный список выглядит следующим образом:

«Арсенал» (Лондон, Англия)

«Аякс» (Амстердам, Нидерланды)

«Вильярреал» (Испания)

«Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Гранада» (Испания)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Рома» (Рим, Италия)

«Славия» (Прага, Чехия)

Жеребьевка заключительных стадий Лиги Европы состоится сегодня 19 марта и начнется в 15:00 по московскому времени. Никаких ограничений не будет.

Четвертьфиналы пройдут 8 и 15 апреля, полуфиналы – 29 апреля и 6 мая, а финал состоится в польском Гданьске 26 мая.

источник: «Советский спорт»
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