Жозе Моуринью: Могу только попросить прощения у болельщиков «Тоттенхэма». Мы – мертвые

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в ответном матче Лиги Европы против загребского «Динамо».

После домашней победы 2:0 в первом матче лондонцы уступили в столице Хорватии 0:3 по итогам дополнительного времени и вылетели из турнира.

«Наши соперники оставили на поле пот, энергию и кровь, – отметил Моуринью в интервью для BT Sport. – Они были скромны и преданы игры. Я должен похвалить их.

С другой стороны моя команда (еще раз повторю «моя команда») не выглядела так, как будто она проводит важный матч. Возможно для кого-то из игроков эта встреча действительно не была важной, но только не для меня.

Я разочарован такой разницей в подходе между двумя участниками сегодняшнего матча. Мне жаль, что моя команда не привнесла в игру не только основ футбола, но и основ жизни – уважения к работе и самоотверженности.

Могу только попросить прощения у болельщиков «Тоттенхэма». Надеюсь, что они испытывает те же чувства, что и я. Сегодняшняя игра была вопросом жизни и смерти. Что ж… Прямо сейчас мы – мертвые».