Стефано Пиоли: «Милан» не заслуживал вылета из Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил игру своей команды в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.

После ничьей 1:1 на «Олд Траффорд», итальянский клуб проиграл манкунианцам дома с результатом 0:1.

«Мы очень разочарованы вылетом из Лиги Европы, потому что в целом в этих двух матчах команда выглядела отлично, – цитирует Пиоли Football Italia. – Сегодня мы должны были забивать еще в первом тайме.

Очень жаль, что так все получилось Мы приложили столько усилий, чтобы дойти до этой стадии турнира, и команда заслуживала выхода в четвертьфинал, но нужно было приложить еще чуть-чуть больше усилий. Не думаю, что мы заслужили вылет.

Мы говорим о «Манчестер Юнайтед», команде, которая в прошлом сезоне играла в полуфинале, а осенью выступала в на групповой стадии Лиги чемпионов. Они всего две недели назад победили «Манчестер Сити».