«Ренн» собирается подписать Фекира

Атакующий полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир может вернуться в один из клубов Лиги 1.

По информации Foot Mercato, 27-летний француз интересен «Ренну». Отмечается, что ближайшим летом состав красно-черных должны покинуть ключевые игроки центра поля – Стивен Нзонзи и Клеман Гренье. Тем самым, команда рассчитывает укрепить данную позицию по окончании нынешнего сезона.

Напомним, что Фекир находился в клубной системе «Лиона» с 2011 года – за них он провел 193 матча, забил 69 голов и отдал 46 ассистов. В «Бетис» он перешел в июле 2019-го за 19,75 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 хавбек отыграл 29 встреч, отличился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его контракт истекает летом 2023-го.