«Реал» рассчитывает заменить Васкеса на форварда «Леванте» де Фрутоса

Руководство «Реала» определилось с заменой фланговому нападающему Лукасу Васкесу, который покинет клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает Marca, мадридский клуб планирует вернуть форварда Хорхе де Фрутоса, в данный момент выступающего за «Леванте».

Отметим, что 24-летний испанец является воспитанником академии «сливочных». К тому же «королевский клуб» сохранил за собой 50% прав на игрока после того, как продал его в «Леванте» за два миллиона евро прошлым летом.

В нынешнем сезоне де Фрутос забил три гола и отдал десять ассистов в 30 проведенных матчах.

Напомним, контракт Васкеса с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года. Переговоры с клубом по новому контракту по-прежнему не привели к положительному результату.