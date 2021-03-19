Константин Генич: У «Химок» девять матчей без поражений. Это много. Пора бы им остановиться

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич спрогнозировал победу «Рубина» в домашней игре с 23-го тура РПЛ против «Химок». Напомним, матч состоится 19 марта и начнется в 19.00 мск.

«Девять матчей подряд «Химки» не проигрывают. Где-то им откровенно везет, где-то удача благоволит, где-то судьи. Но пора бы уже химчанам остановиться и притормозить. Думаю, «Рубин» вполне может остановить «Химки». «Рубин» играет лихо и ярко. У него Хвича и Макаров по флангам, Деспотович хорош впереди. В середине Абильдгор все контролирует.

В 2021-м «Рубин» еще не проигрывал. Действительно, команда Слуцкого очень хорошо готова и организована. Думаю, у нее все ресурсы есть, чтобы эти «Химки» притормозить, как бы удачно ни выглядели Глушаков или Мирзов.

Деять матчей без поражений у «Химок» – это много. Пора бы кому-то их обыграть. Почему бы не «Рубину» на своем поле, пусть и не на «Ак Барс – Арене», а на «Центральном». Мой прогноз – чистая победа «Рубина», – цитирует Генича «Рейтинг букмекеров».