Месси может подписать с «Барселоной» пожизненный контракт

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен добиться соглашения с Лионелем Месси по вопросу нового контракта. Об этом сообщает El Confidencial.

Согласно источнику, функционер готов заключить соглашение с нападающим, рассчитанное до конца его карьеры.

«Профиль» напоминает, что Месси выступает за сине-гранатовых с 2003 года. Летом 2020 года аргентинец пытался покинуть команду, однако, никто из заинтересованных клубов не стал платить за него сумму отступных в размере 700 млн евро.

Позже выяснилось, что Месси был недоволен работой прежнего президента – Жозепа Бартомеу.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист получил предложения от «ПСЖ» и «Манчестер Сити» и примет окончательное решение по окончании сезона.