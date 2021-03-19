Хацкевич покинул пост главного тренера «Ротора»

Пресс-служба «Ротора» сообщила об уходе из клуба главного тренера Александра Хацкевича.

Отмечается, что руководство волгоградской команды приняло решение освободить 47-летнего специалиста от занимаемой должности.

– Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении.

Хацкевич возглавил «Ротор» в декабре 2019 года. Под его руководством команда смогла выйти в РПЛ впервые за последние 16 лет. На счету белорусского наставника 26 проведенных встреч у руля волгоградцев, в которых он одержал пять побед, семь раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений.

После 23 туров «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.