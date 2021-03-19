«Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» поборются за Рэмзи

Центральный полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи входит в сферу интересов двух клубов Английской Премьер-лиги.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, 30-летнего валлийца намерены подписать «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Отмечается, что представители обеих команд уже связались с туринцами по поводу возможного возвращения хавбека в АПЛ.

Напомним, Рэмзи покинул чемпионат Англии в июле 2019 года – он перешел в «Ювентус» из «Арсенала» на правах свободного агента. В составе итальянского клуба полузащитник провел 61 матч, забил шесть голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.