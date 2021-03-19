Гендиректор «Ротора» – об уходе Хацкевича: Клуб должен решить поставленную задачу на сезон

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский дал комментарий по поводу ухода из клуба главного тренера Александра Хацкевича.

Отметим, что белорусский специалист тренировал возглавлял волгоградскую команду с декабря 2019 года.

– Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить, – цитирует Рекечинского пресс-служба клуба.

После 23 туров «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Отставание от идущего 12-м «Урала» составляет восемь очков. При этом волгоградцы опережают «Уфу», находящуюся на предпоследней, 15-й строчке, на четыре очка.

3 апреля «Ротор» на своем поле сыграет против «Локомотива».