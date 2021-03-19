«Команда в прекрасной форме». Бубнов рассказал, в чем прибавил «Спартак» после зимней паузы

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов оценил выступление столичного клуба во второй половине сезона.

«В конце февраля «Спартаку» было очень тяжело, но сейчас видно, что команда Тедеско находится в прекрасной форме, выдерживает высокий темп, подавляет соперников в середине поля и гонит атаку за атакой. Функциональная готовность, активные фланги с Айротном и Мозесом, вовремя прибывшее подкрепление в лице Промеса (прибавляет от матча к матчу на позиции под нападающими), слаженная и дополняющая друг друга пара форвардов Соболев – Ларссон – всё это в комплексе позволило «Спартаку» сильно прибавить.

Ещё один важный момент – наладившаяся связь между средней линией и группой атаки. В одном матче с «Уралом» Ларссон и Соболев оформили по дублю, Зобнин оформил две голевые передачи, а Промес забил сам и заработал пенальти.

Если «Спартаку» удастся сохранить столь мощный настрой и быстрый ритм, с такой игрой вполне по силам набрать максимум очков в оставшихся турах. «Зениту» ни в коем случае нельзя оступаться, иначе «Спартак» догонит», – цитирует Бубнова Sportbox.

Добавим, что москвичи уступают лидирующему «Зениту» четыре очка.