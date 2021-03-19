Унаи Эмери: Несмотря на успехи в Лиге Европы, нам нужно улучшать свое выступление в Ла Лиге

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери оценил выход своей команды в 1/4 финала Лиги Европы.

Напомним, что испанский клуб дважды обыграл киевское «Динамо» с одинаковым счетом – 2:0.

– В Лиге Европы мы выступаем очень хорошо, и теперь нужно перенести эту успешную поступь на матчи чемпионата Испании, чтобы показать, что мы способны принимать различные вызовы и побеждать на всех фронтах. Теперь мы сфокусированы на игре с «Кадисом» в Ла Лиге. Несмотря на успехи в ЛЕ, нам нужно улучшать свое выступление в чемпионате, – цитирует Эмери пресс-служба киевского клуба.

После 27 туров Ла Лиги «Вильярреал» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. В последних десяти встречах «желтая субмарина» одержала лишь две победы.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы состоится сегодня, 19 марта.