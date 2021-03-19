Олег Шатов: Думаю, «Химки» заслуженно набирают очки, не проигрывают

30-летний полузащитник казанского «Рубина» Олег Шатов поделился мнением о предстоящем сопернике в 23-м туре чемпионата России.

— «Химки» - хорошая команда, хорошие исполнители, пришел тренер, который организовал команду, поставил футбол. Думаю, «Химки» заслуженно набирают очки, не проигрывают. В Казани будет совсем другая игра, мы будем настраиваться на победу, так как у нас есть неплохие шансы закрепиться в верхней части турнирной таблицы, — передает слова Шатова официальный сайт казанского клуба.

Матч «Рубин» – «Химки» начнется в 19:00 мск в Казани на стадионе «Центральный».

Стоит напомнить, что подопечные Леонида Слуцкого занимают восьмое место в таблице с 37 очками, «Химки», набрав 32 очка, идут на десятом месте.