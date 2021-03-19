Андрей Червиченко: В игре с «Уралом» Промес не совершил и половины того, что сделал Ларссон

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру форварда столичного клуба Квинси Промеса после возвращения в состав красно-белых.

Напомним, что вчера 29-летний голландец забил гол и отдал ассист в игре 23-го тура Российской Премьер-лиги с «Уралом» (5:1).

– Восторг от Промеса? Зомбированные люди. Я ничего не увидел в Квинси. Да, один раз разобрался с очень посредственным защитником, который дал себя два раза убрать вправо, развернуть влево. Согласитесь, при зарплате, в три раза превышающей зарплату Ларссона, Промес точно не сделал и половины того, что сделал Джордан. Отсюда и вывод. Может, Квинси и неплохой игрок, но точно не за те деньги, которые на него были потрачены, – приводит слова Червиченко «Чемпионат».

24 февраля московская команда приобрела Промеса у «Аякса» за 8,5 миллионов евро, подписав с ним трехлетний контракт. В четырех матчах РПЛ нападающий отличился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре очка.