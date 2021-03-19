Александр Хацкевич: Впервые слышу о своем уходе из «Ротора»

Белорусский тренер Александр Хацкевич заявил, что ничего не знает о своем увольнении с поста главного тренера «Ротора».

Отметим, что сегодня, 19 марта, пресс-служба волгоградского клуба сообщила об уходе 47-летнего специалиста.

– Я даже не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Первый раз от вас слышу, что я покидаю пост. Разговоров об увольнении не было, – цитирует Хацкевича «РИА Новости».

Напомним, Хацкевич возглавил «Ротор» в декабре 2019 года. Под его руководством команда смогла выйти в РПЛ впервые за последние 16 лет. При нем команда приняла участие в 26 матчах, в которых его коллектив одержал пять побед, семь раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений.

После 23 туров «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.