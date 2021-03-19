Ильзат Ахметов: Игру с «Зенитом» еще не разбирали

Полузащитник московских армейцев Ильзат Ахметов ответил на вопросы представителей СМИ, находясь в расположении сборной России.
— На матче с «Зенитом» были большие проблемы в вашей зоне. Вы с Обляковым оставались вдвоем против четверых. В чем ошибка?
— Еще не разбирали. У них такая схема, играли ромбом, 4 полузащитника. Мы должны были по-другому их сдерживать.
— Нервируют ли разговоре о возможном уходе Гончаренко? Вы готовы биться за него персонально?
— Такие разговоры не могут нравиться. Стараюсь не отвлекаться на них. За тренера готовы биться. Надеемся, все выправится. Только уважение и благодарность Гончаренко, — цитирует футболиста Sport24.
Добавим, что ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, набрав 40 очков.
источник: Sport24.ru