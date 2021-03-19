«Челси» хочет продлить контракт с Силвой

Руководство «Челси» работает над продлением контракта с центральным защитником команды Тиаго Силвой.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб доволен выступлениями 36-летнего бразильца в нынешнем сезоне и надеется продолжить сотрудничество с опытным игроком.

Силва присоединился к «синим» в августе 2020 года в статусе свободного агента, подписав однолетний контракт. Ранее он протяжении восьми лет выступал за «Пари Сен-Жермен», став с командой семикратным чемпионом Франции.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 21 матче, забив два гола.