Соболев – после победы над «Уралом»: «Спартак» должен играть так всегда!

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев дал комментарий после матча с «Уралом» (5:1) в 23-м туре РПЛ.

«Между собой сели и поговорили. Решили, что будем играть по-другому, что прессингом будем напрягать соперника все 90 минут. Думаю, что у нас это хорошо получается. «Спартак» так должен играть всегда!» – приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

К слову, в нынешнем сезоне команда Доменико Тедеско занимает второе место в таблице и отстаёт от лидирующего «Зенита» на четыре очка.