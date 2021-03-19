Ахметов – о фоле против Кузяева: Далер сказал мне: «Даже не почувствовал»

Центральный полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал эпизод с удалением в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

Отметим, что 53-й минуте встречи с петербургским клубом 23-летний россиянин получил прямую красную карточку после грубого фола против хавбека гостей Далера Кузяева.

– Конечно, я не был рад этому эпизоду и понимал, что это была опасная игра. По картинке выглядело страшновато, но я поговорил с Далером. Он сказал мне: «Даже не почувствовал». Слава богу, что без травм обошлось, я принес свои извинения и сожалею об этом моменте. Изначально я сыграл в мяч, а потом уже по инерции нога пошла в ногу. Все это было на поле, а сейчас мы в сборной – мы одна команда, – приводит слова Ахметова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 14 встреч, в которых он забил один гол и отдал один ассист. Недавно прибыл в расположение сборной России, где он будет готовится к матчам квалификации к чемпионату мира 2022 года.

24 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют против команды Мальты. Затем российская сборная проведет игры со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).