Агент Рыжикова: Есть предложение возглавить клуб ПФЛ

Агент российского голкипера Алексей Сафонов рассказал о продолжении карьеры своего подопечного в качестве тренера клуба второй лиги чемпионата России.
— Есть предложение стать главным тренером и есть договоренность с клубом. Сергей завершает карьеру и сразу становится главным тренером? Думаю, так и будет. У нас есть определенная договоренность. Люди попросили не афишировать команду. Начнет со второй лиги, наберется опыта, почувствует кровь. Примерно после 15 апреля можно будет сказать больше, — передает слова Сафонова «РБ-Спорт».
Напомним, что в составе казанского «Рубина» 40-летний вратарь дважды становился чемпионом России.
источник: «РБ-Спорт»