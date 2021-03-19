Андрей Мостовой: «Зенит» – чемпион? Впереди семь матчей, мы еще можем оступиться

Фланговый полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил шансы петербургской команды в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

Отметим, что благодаря гостевой победе над ЦСКА (3:2) в 23-м туре сине-бело-голубые увеличили отрыв от армейцев на восемь очков. Идущий вторым «Спартак» отстает от команды Сергея Семака на четыре очка.

– «Зенит» – чемпион? Да нет, почему, еще семь матчей. Не хочется ничего плохого говорить, но оступиться еще будет возможность. Главное, чтобы была максимальная концентрация, – цитирует Мостового «Чемпионат».

В сезоне-2020/21 23-летний россиянин принял участие в 27 матчах, забил три гола и отдал два ассиста. Его команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков.

5 апреля подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют против «Химок».