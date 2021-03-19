Соболев – о вызове в сборную России: Просто выполнял свою работу в «Спартаке»

24-летний форвард московского «Спартака» прокомментировал свой вызов в расположение сборной России на мартовские матчи.

— Когда играешь в клубе, не думаешь о вызове в сборную. Просто выполняешь свою работу. Если получается хорошо — тебя вызывают. Зобнину пожелали здоровья. Дай бог, сегодня прилетит, если все хорошо будет,— передает слова Соболева «Чемпионат».

Стоит отметить, что нападающий красно-белых в текущем сезоне чемпионата России провел 16 матчей, в которых забил десять голов и два раза ассистировал партнерам.