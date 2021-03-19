Андрей Червиченко: Ларссон получает в три раза меньше Промеса, а играет в два раза лучше

- Как вам игра «Спартака»? С таким куражом место в Лиге чемпионов никуда не денется.

- Да, команда явно на кураже, ребята молодцы – приятно смотреть на такую игру. Думаю, у «Спартака» самое сильное нападение на сегодняшний день в России. Однако повторю: если бы вместо Промеса в этой связке третьим был Понсе, нападение было бы еще более кровожадным.

- Очень хорошо выглядит Ларссон…

- Ларссон очень хорош! На сегодняшний день это, наверное, лучший нападающий во всей лиге. И уж точно можно утверждать, что человек, получающий в три раза меньше Промеса, играет, если не в три, то в два раза лучше.