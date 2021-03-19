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19 марта 14:01

Детский тренер Сафонова: Если Матвей хочет продолжать расти, то ему нужно переезжать за рубеж

Контракт российского голкипера с «Краснодаром» действует до 30 июня 2023 года.

Алексей Чистяков, детский тренер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, оценил возможный переход его воспитанника в один из европейских клубов.

– Стоит ли Матвею уезжать за рубеж? Если нужен вратарь для сборной, то да. Там уровень футбола выше, наберется опыта, вырастет еще больше. Сафонов не из тех, кто успокоится, он хочет расти. Если так, надо уезжать. Другое дело – сейчас или позже. Чтобы понимать, нужно вплотную с ним работать. Мое мнение – можно и сейчас, пусть только восстановится после травмы, – приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах, пропустил 28 голов и четыре раза отстоял «на ноль». Недавно вратарь восстановился от травмы, из-за которой он пропустил девять игр своей команды.

Контракт голкипера с «быками» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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