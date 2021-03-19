Эмиль Бохинен: Я рад своему дебюту за ЦСКА, но расстроен из-за результата матча с «Зенитом»

Центральный полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен подвел итоги матча 23-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (2:3).

Отметим, что игра с петербургским клубом стала для 22-летнего норвежца первой в составе армейцев – хавбек вышел на поле на 67-й минуте и заработал пенальти, который успешно реализовал Никола Влашич.

– Рад дебютировать, но расстроен из-за результата. Наши болельщики заслуживают большего. После паузы станем лучше, – цитирует Бохинена RT, ссылаясь на сообщение футболиста в своей странице в Instagram.

Напомним, что Бохинен перешел в ЦСКА в февраля этого года из «Стабека» за полтора миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.