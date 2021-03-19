Гонсало Игуаин: «Интер Майами» примет Месси с распростертыми объятиями

Нападающий клуба MLS «Интер Майами» Гонсало Игуаин заявил, что он будет очень рад, если к команде присоединится его соотечественник – форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Напомним, что нынешнее соглашение 33-летнего аргентинца с «сине-гранатовыми» истекает в конце нынешнего сезона.

– Я не вижу причин, по которым Лионель не может приехать сюда. Если это сделает его счастливым, мы поприветствуем его с распростертыми объятиями. Думаю, что в какой-то момент он решит, где он хочет играть и что лучше для него в личном и спортивном плане, – цитирует Игуаина AS.

В сезоне-2020/21 Месси принял участие в 36 матчах, забил 27 голов и отдал 12 ассистов. Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».