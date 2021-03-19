Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня, 19 марта в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка стадии 1/4 финала Лиги Европы.
Отметим, что по ее итогам сформировались следующие пары:
«Гранада» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия);
«Арсенал» (Лондон, Англия) – «Славия» (Прага, Чехия);
«Аякс» (Нидерланды) – «Рома» (Италия);
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Вильярреал» (Испания).
Также стали известны возможные пары на стадии полуфиналов:
«Гранада» / «Манчестер Юнайтед» – «Аякс» / «Рома»;
«Динамо З» / «Вильярреал» – «Арсенал» / «Славия».
Напомним, что первые матчи 1/4 финала пройдут 8 апреля, а ответные – через семь дней. Полуфиналы состоятся 29 апреля и 6 мая. Финальная встреча турнира запланирована на 26 мая в Польше на «Арене Гданьск».