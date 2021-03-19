Агент Тиля: Мы разговариваем со «Спартаком» по поводу будущего Гуса в клубе

Агент Фулько ван Куперен, клиентом которого является атакующий полузащитник «Фрайбурга» Гус Тиль, прокомментировал возможное возвращение своего подопечного в «Спартак».

Отметим, что права на 23-летнего голландца все еще принадлежат столичной команде. В данный момент хавбек находится в аренде в клубе Бундеслиги до конца текущего сезона. При этом у немецкой стороны есть возможность продлить соглашение еще на год.

– Гус ждет новостей. Он всегда рад играть за «Спартак»! Его будущее в российском клубе? Сейчас мы разговариваем со «Спартаком» по этому поводу, – цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Тиль перешел в стан красно-белых в августе 2019 года из «АЗ Алкмаар» за 16 миллионов евро. В общей сложности он провел за москвичей 24 матча, забил два гола и отдал три ассиста. В составе «Фрайбурга» хавбек отыграл четыре встречи, не отличившись результативными действиями.