Даниил Фомин: Думаю, что я правильно поступил, не став праздновать свой гол в ворота «Краснодара»

Опорный полузащитник «Динамо» Даниил Фомин оценил победу столичной команды над «Краснодаром» (3:2) в 23-м туре Российской Премьер-лиги, а также прокомментировал свой гол в ворота бывшего клуба.

Напомним, что 24-летний россиянин является воспитанником академии «быков». В составе взрослой команды он отыграл лишь одну встречу.

– Эмоционально очень тяжелый матч. Волевая победа после 0:2… Думаю, для нашей команды это очень важная и полезная в будущем победа. Забить на этом стадионе – особые эмоции. Я воспитанник «Краснодара», поэтому важный матч для меня был. Гол не праздновал… Я с шестого класса был в системе команды, они в меня много вложили, и я думаю, что правильно поступил, – цитирует Фомина клубная пресс-служба бело-голубых.

Фомин стал игроком «Динамо» в августе прошлого года. Московский клуб приобрел хавбека у «Уфы» за 3,5 миллиона евро и подписал с ним пятилетний контракт. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 встречах, отличился шестью забитыми мячами и тремя ассистами.