Де Бур - о Промесе: Для меня есть только одно мнение: вы невиновны, пока не будет доказано обратное

«Все игроки из предварительного списка остаются в нашей видимости, и Промес - не исключение. Но конкуренция на его позиции очень высока, поэтому я вызвал других игроков.

Я знаю его историю, но для меня здесь есть только одно мнение: в Нидерландах вы невиновны до тех пор, пока не будет доказано обратное», - цитирует де Бура «Voetbal International».

Напомним, Промес в зимнее трансферное окно перебрался из амстердамского «Аякса» в «Спартак», за который уже выступал с 2014 по 2018 годы.

В четырех матчах после своего возвращения голландец забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Сборная Нидерландов в отборе к чемпионату мира сыграет с командами Турции (24 марта), Латвии (27 марта) и Гибралтаром (30 марта).