Юрий Семин: Захарян такой же талантливый игрок, как Хвича, а может даже и посильнее

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко оценил перспективы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Отметим, что в нынешнем сезоне 17-летний россиянин забил один гол и отдал два ассиста в шести проведенных встречах за бело-голубых.

– У «Динамо» есть Захарян – такой же талантливый футболист, как Хвича в «Рубине». Может, и посильнее. Это будет игрочище! Мне он очень сильно понравился. У него громадный потенциал, но им надо правильно распорядиться. Потенциал потрясающий. Таких еще не было, – сказал Семин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Захарян – воспитанник академии столичного клуба. На молодежном уровне он отыграл 32 встречи, отличился 16 голами и 12 результативными передачами. Его контракт с Динамо рассчитан до лета 2024-го.

Недавно хавбек получил вызов в молодежную сборную России на матчи чемпионата Европы.