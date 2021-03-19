Маурисио Почеттино: «ПСЖ» предстоит сразиться с действующим чемпионом

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал итог жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, в результате которой в соперники парижскому клубу досталась мюнхенская «Бавария».

— Лигу чемпионов очень сложно выиграть, нужно играть против лучших, а нам предстоит сразиться с действующим чемпионом. Жеребьевка была бы непростой, и есть сюрпризы, но мы будем играть против тех, кто на данный момент лучший на континенте, — передает слова наставника парижан официальный сайт команды.

Первая встреча 1/4 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Баварией» запланирована на 6/7 апреля, ответная игра должна состоятся в Париже 13/14 апреля.