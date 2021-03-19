Директор «Реала»: Мы сделаем все возможное для выхода в полуфинал

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов.

— Встретятся команды, которые имеют для турнира историческое и фундаментальное значение. Нас ждут захватывающие игры против опасного соперника. Несмотря на кадровые проблемы, «Ливерпуль» играет очень активно, у них сильная атака. Но мы знаем, на что способен «Реал». Надеемся, что к первой игре все восстановятся после травм. Мы верим в наших футболистов и сделаем все возможное для выхода в полуфинал,— передает слова Бутрагеньо AS.

Первый матч четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов пройдет в Мадриде 6/7 апреля, ответная встреча запланирована на 13/14 апреля.