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Россия - Премьер-Лига 19:00 Сочи 0 Тамбов 0 П1 1.10 Х 9.90 П2 38.0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Рубин 0 Химки 0 П1 1.65 Х 3.90 П2 6.20
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Локомотив 0 П1 1.84 Х 4.20 П2 3.70
КХЛ - плей-офф 19:30 Ак Барс 0 Салават Юлаев 0 П1 1.87 Х 3.90 П2 3.80
Германия - Вторая Бундеслига 20:30 Падерборн 07 0 Карлсруэ 0 П1 2.30 Х 3.50 П2 3.10
Германия - Бундеслига 21:00 Ольденбург 0 Раста Фехта 0
Германия - Бундеслига 22:30 Арминия 0 РБ Лейпциг 0
Италия - Серия А 22:30 Фортитудо 0 Реджана 0
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Испания - Примера 23:00 Бетис 0 Леванте 0 П1 1.74 Х 3.90 П2 4.90
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19 марта 17:32
автор: Артем Спиридонов

Дмитрий Гунько: Перерыв не пойдет на пользу «Спартаку»

Красно-белые проведут свой следующий матч в чемпионате России 4 апреля на выезде с «Ростовом».

Экс-тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о перспективах московского клуба на оставшуюся часть чемпионата России.

— Бороться надо всегда и в каждом матче играть на победу, как сейчас и делает «Спартак». Если смотреть на форму, в которой находится команда, то нет ничего невозможного. Единственное, перерыв на матчи сборных получается не самым своевременным, «Спартаку» он сейчас на пользу не пойдет. Что касается Промеса, за эти несколько матчей мы увидели, что он в хорошей форме. Квинси показывает, что «Спартак» — его команда, куда он вернулся не доигрывать, а именно играть, — передает слова Гунько «РБ-Спорт».

Напомним, что красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка, что на четыре меньше чем у лидера чемпионата питерского «Зенита».

источник: «РБ-Спорт»
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