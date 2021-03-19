Нобель Арустамян: Руководство ЦСКА внимательно изучает кандидатуру Олича

«В ближайшее время совет директоров может принять решение по Виктору Гончаренко.

В последние дни говорят, что руководство ЦСКА внимательно изучает кандидатуру Олича, он - главный кандидат. Сейчас он работает помощником Златко Далича в сборной Хорватии.

Есть еще Василий Березуцкий, но у него нет опыта, и вопрос, захочет ли он сам на эту должность.

Всплывает имя еще одного белорусского специалиста - Алексея Шпилевского, который долго трудился в системе немецкого «Лейпцига», - сообщил Арустамян в своем телеграм-канале.

Напомним, в 23-м туре РПЛ ЦСКА на своем поле уступил «Зениту» (2:3) и опустился на четвертое место в турнирной таблице.