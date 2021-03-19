Агент Тюкавина: Будь у «Динамо» российский тренер, Костя ждал бы своего дебюта в РПЛ еще два года

Агент Алексей Сафонов, клиентом которого является форвард «Динамо» Константин Тюкавин, прокомментировал выступления своего подопечные в нынешнем сезоне чемпионата России.

Напомним, что дебют 18-летнего россиянина в составе бело-голубых состоялся 1 ноября прошлого года в матче 13-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1). В общей сложности он принял участие в девяти матчах, забил три гола и отдал один ассист.

– Будь у «Динамо» сейчас российский тренер, Костя только дебюта ждал бы еще года два. Снимаю перед Шварцем шляпу. Посмотрите, сколько сейчас молодых в «Динамо». И все они прибавляют, потому что Шварц им доверяет, а они бьются за тренера. Сейчас Костя получает удовольствие от игры со своими знакомыми ребятами. Они кайфуют от футбола, – цитирует Сафонова Sport24.

Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». На молодежном уровне он отыграл за столичный клуб 43 встречи, отличившись 20 забитыми мячами и семью результативными передачами. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.