Оливер Кан: «Бавария» – лучшая команда Европы на данный момент

Победитель Лиги чемпионов сезона 2000/01годов Оливер Кан высказался о результатах прошедшей жеребьевки 1/4 финала ЛЧ, в результате которой немецкий клуб сыграет с французским «ПСЖ».

— Жеребьевка дала нам очень сильного соперника. Мы сразу думаем о финале в Лиссабоне. «ПСЖ» – команда, которая очень хочет выиграть Лигу чемпионов, поэтому задача будет еще более сложной. Все знают, какая у них сила в атаке, ведь такие игроки, как Неймар или Мбаппе, могут решить исход игры в любой момент. Маурисио Почеттино придает большое значение стабильности в обороне. Но мы показали, что мы лучшая команда Европы на данный момент, нам придется бороться!— приводит слова экс-вратаря мюнхенцев France Football.

Первая встреча 1/4 финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Баварией» запланирована на 7 апреля, ответная игра должна состояться в Париже 13 апреля.