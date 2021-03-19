Илья Кутепов: Пока у меня действующий контракт, хочу приносить пользу «Спартаку»

«Этой зимой самый реальный интерес был из Турции: в «Газиантепе» защитник получил травму, до закрытия окна оставалось два дня. В итоге ничего конкретного не получилось, потому что времени было мало, да и травма у него оказалась не такая тяжёлая.

Звонил Тихонов, звал в аренду в «Астану» - «Спартак» не отпустил.

Дождемся лета, когда будет новый тренер. Пока у меня действующий контракт, я хочу играть и приносить пользу «Спартаку», но не в качестве запасного. У меня нет цели куда-то уйти, есть идея играть», - сказал защитник в интервью «Sports.ru».

Напомним, в текущем чемпионате РПЛ защитник 11 раз выходил на поле в составе красно-белых и не отметился результативными действиями.