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Турция - Суперлига 19:00 Галатасарай 0 Ризеспор 0 П1 1.37 Х 5.20 П2 8.70
Россия - Премьер-Лига 19:00 Сочи 0 Тамбов 0 П1 1.10 Х 9.90 П2 38.0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Рубин 0 Химки 0 П1 1.65 Х 3.90 П2 6.20
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Локомотив 0 П1 1.84 Х 4.20 П2 3.70
КХЛ - плей-офф 19:30 Ак Барс 0 Салават Юлаев 0 П1 1.87 Х 3.90 П2 3.80
Германия - Вторая Бундеслига 20:30 Падерборн 07 0 Карлсруэ 0 П1 2.30 Х 3.50 П2 3.10
Германия - Бундеслига 21:00 Ольденбург 0 Раста Фехта 0
Германия - Бундеслига 22:30 Арминия 0 РБ Лейпциг 0
Италия - Серия А 22:30 Фортитудо 0 Реджана 0
Италия - Серия А 22:45 Парма 0 Дженоа 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.20
Италия - Серия B 23:00 Асколи 0 Кремонезе 0 П1 3.30 Х 3.00 П2 2.43
Франция - Лига 1 23:00 Сент-Этьен 0 Монако 0 П1 4.90 Х 3.80 П2 1.76
Испания - Примера 23:00 Бетис 0 Леванте 0 П1 1.74 Х 3.90 П2 4.90
Англия - Премьер-лига 23:00 Фулхэм 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.43 Х 3.40 П2 3.00
Португалия - Примейра 23:30 Жил Висенте 0 Насьонал 0 П1 2.05 Х 3.30 П2 4.10
19 марта 17:47
автор: Александр Шульгин

Илья Кутепов: Пока у меня действующий контракт, хочу приносить пользу «Спартаку»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем положении в команде, а также поделился информацией об интересе к своей фигуре со стороны зарубежных клубов.

«Этой зимой самый реальный интерес был из Турции: в «Газиантепе» защитник получил травму, до закрытия окна оставалось два дня. В итоге ничего конкретного не получилось, потому что времени было мало, да и травма у него оказалась не такая тяжёлая.

Звонил Тихонов, звал в аренду в «Астану» - «Спартак» не отпустил.

Дождемся лета, когда будет новый тренер. Пока у меня действующий контракт, я хочу играть и приносить пользу «Спартаку», но не в качестве запасного. У меня нет цели куда-то уйти, есть идея играть», - сказал защитник в интервью «Sports.ru».

Напомним, в текущем чемпионате РПЛ защитник 11 раз выходил на поле в составе красно-белых и не отметился результативными действиями.

источник: Sports.ru
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